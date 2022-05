Com baixas na lateral esquerda, o técnico Jair Ventura deve promover a estreia do jovem Juan, de 20 anos, que tem sido relacionado para os jogos e pode ser titular na partida contra o Santos neste domingo (15), na Serrinha, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Titular na posição, Danilo Barcelos está indisponível contra o Peixe por cumprir suspensão automática na partida. Outra opção para o setor seria Hugo, mas o jogador se recupera de uma contusão no joelho esquerdo sofrida na partida contra o Avaí, na Ressacada.

Com isso, Jair Ventura precisou olhar para as categorias de base para não precisar improvisar no setor. Nas últimas semanas, o lateral esquerdo Juan tem treinado com o elenco profissional e já foi relacionado para os jogos contra Atlético-MG e Atlético-GO.

Aos 20 anos, Juan chega ao objetivo de se tornar profissional com a camisa do Goiás. O jogador chegou ao clube ainda no sub-14 e passou por todas as categorias até atingir o time principal. Na base, Juan é considerado um jogador de muita força física e com boa capacidade cognitiva. A confiança é de que o garoto tenha personalidade para fazer uma boa estreia.