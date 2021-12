Esporte Contratado pelo Atlético-GO, atacante quer aumentar números em 2022 Dellatorre foi um dos principais artilheiros do Brasil na temporada de 2021 e é um dos reforços do Dragão para o ano que vem

Sexto principal artilheiro do Brasil na temporada de 2021, o atacante Guilherme Dellatorre quer mais e espera aumentar os números que fez no CSA em 2022 com a camisa do Atlético-GO. O jogador foi uma das principais contratações do Dragão para o ano que vem e chega com contrato até o final do ano.Na temporada de 2021, Dellatorre fez 24 gols, o mesmo número de Diego ...