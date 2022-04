Esporte Copa do Brasil: adversário do Vila Nova, Fluminense se preocupa com ataque Técnico Abel Braga tem mudado o ataque tricolor com frequência na busca de ajustes para a deficiência ofensiva que o clube vive nos últimos jogos

O Fluminense conseguiu sair da Arena Pantanal com mais três pontos na tabela do Campeonato Brasileiro após vencer o Cuiabá por 1 a 0, no sábado (16). No entanto, apesar da vitória, o rendimento do time não convenceu, principalmente no ataque. Agora, o time se prepara para entrar em campo na terça-feira (19) contra o Vila Nova, no Maracanã, pela estreia na Copa do Brasil. Na partid...