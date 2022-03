Esporte Copa do Brasil: ataque funciona e Atlético-GO avança com goleada Dellatorre, Airton e Shaylon marcam os gols nos acréscimos dos dois tempos contra o União Rondonópolis

Pela primeira vez, o Atlético-GO aplica uma goleada nesta temporada, em dez partidas disputadas. O Dragão se aproveitou da fragilidade do União Rondonópolis, goleando por 3 a 0 nesta quinta-feira (3), no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT). Os atacantes atleticanos foram decisivos ao marcarem os gols da vitória nos acréscimos do primeiro e do segundo tempo.Quem ab...