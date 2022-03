Esporte Copa do Brasil: Atlético-GO e Goiás decidem fora, Vila recebe o Flu na volta Jogos de ida da 3ª fase estão previstos para os dias 20 e 21 de abril, confrontos da volta serão em 11 e 12 de maio

Após definir os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil, foram sorteados os mandos de campo de cada duelo. Atlético-GO e Goiás vão decidir vaga nas oitavas de final como visitantes e o Vila Nova receberá o Fluminense em Goiânia. Veja também Dos confrontos dos goianos, só um já ocorreu na Copa do Brasil Confira todos os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil Os confrontos de ida estão previstos para os dias 20 e 21 de abril. Atlético-GO e Goiás, finalistas do Goianão 2022, vão duelar como mandant...