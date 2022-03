Esporte Copa do Brasil: Atlético-GO encara rival do mesmo ‘perfil’ na 3ª fase Dragão fará confronto de Série A e Sul-Americana, contra o Cuiabá, na sequência do torneio nacional

O Atlético-GO tem a convicção de que enfrentará um adversário difícil pela 3ª fase da Copa do Brasil. Afinal, o Dragão decidirá vaga com o Cuiabá-MT, clube emergente do Centro-Oeste e que está se inserindo no cenário nacional. Os dois clubes têm calendário, ambições e dificuldades parecidos em 2022, pois são finalistas dos campeonatos estaduais e levam vantagem no jog...