Copa do Brasil: Atlético-GO já eliminou rival da 1ª fase há dois anos Conheça o adversário do Dragão na 1ª fase

Pela segunda vez, nos últimos anos, o Atlético-GO enfrentará o União, de Rondonópolis-MT, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Há quase dois anos, no dia 6 de fevereiro de 2020, o Dragão eliminou o time do interior mato-grossense no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis - vitória por 1 a 0, com gol no início do segundo tempo marcado por Matheuzinho, agora jogador do Vila...