A CBF divulgou, nesta terça-feira (19), as datas das partidas de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Vila Nova e Atlético-GO decidirão classificação no dia 11 de maio, e o jogo do Goiás ficou para o dia 25 do mesmo mês.

O jogo do Tigre contra o Fluminense foi confirmado para o Estádio Serra Dourada. A partida será a primeira no local após período de mais de dois anos. A diretoria colorada já tinha manifestado inteção de jogar no Serra, mas ainda era esperada a confirmação da CBF, que veio nesta terça-feira (19).

Veja as datas dos clubes goianos na volta da 3ª fase:

11/5 - Quarta-feira

21h30: Vila Nova x Fluminense - Estádio Serra Dourada

22h: Cuiabá x Atlético-GO - Arena Pantanal

21/5 - Sábado

16h: RB Bragantino x Goiás - Estádio Nabi Abi Chedid

Todos os jogos de ida da 3ª fase serão nesta semana. O Vila Nova enfrenta o Fluminense nesta terça-feira (19) no Maracanã.