Esporte Copa do Brasil: clássicos estaduais marcam 1ª noite dos jogos de ida das oitavas Além do duelo goiano entre Atlético-GO e Goiás, dois confrontos estaduais em São Paulo e na Arena Castelão-CE serão disputados nesta quarta-feira (22)

A noite desta quarta-feira (22) de Copa do Brasil terá, além do clássico goiano entre Atlético-GO e Goiás, outros quatro confrontos pelos jogos de ida das oitavas de final. Dois serão duelos locais, com o Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará e a rivalidade alvinegra entre Corinthians x Santos. O clássico paulista testa a dupla face do Corinthians sob comando do port...