Esporte Copa do Brasil: em noite de chuva e Shaylon, Atlético-GO vence e avança Meia-atacante marca dois gols e Dragão vence apertado o Nova Venécia-ES

Sob chuva intensa e incessante, o Atlético-GO teve dificuldades e não jogou bem na noite desta terça-feira (15), mas conseguiu a classificação à 3ª fase da Copa do Brasil. Em noite do meia-atacante Shaylon, o Dragão venceu por 2 a 1 o Nova Venécia-ES, um dos caçulas do torneio, no Estádio Antonio Accioly. Shaylon, no primeiro tempo, aproveitou duas s...