Esporte Copa do Brasil: estreante, Grêmio Anápolis pega time que foi às oitavas em 2021 Conheça o adversário do time anapolino na 1ª fase

O Grêmio Anápolis receberá a Juazeirense em sua estreia na história da Copa do Brasil. A equipe goiana disputa a competição nacional por ser a atual campeã estadual. O clube acredita que o adversário é quem terá maior responsabilidade no confronto, mas está confiante de que vai representar bem o futebol anapolino na Copa do Brasil. (Conheça o adversário do Grêmio Anápolis na 1ª fase n...