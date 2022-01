Esporte Copa do Brasil: Goiás se preocupa com logística para estreia Conheça o adversário do alviverde na 1ª fase

O Goiás terá uma logística um pouco complicada para jogar a 1ª fase da Copa do Brasil. Esse será um desafio para o clube esmeraldino, que quer deixar para trás o histórico recente de fracassos na competição. O adversário da equipe goiana será o Sousa, da Paraíba, e o confronto será o primeiro entre as duas equipes. (Conheça o adversário do Goiás na 1ª fase no fim dest...