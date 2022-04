A partida entre Goiás e Red Bull Bragantino terá o horário alterado das 16 horas para as 19 horas do dia 20 de abril, quarta-feira, jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, com local mantido para a Serrinha. O pedido foi feito por intermédio da Federação Goiana de Futebol.

Após a publicação da tabela detalhada pela Confederação Brasileira de Futebol, muitos torcedores esmeraldinos reclamaram do horário das 16 horas, em um dia útil.

A diretoria esmeraldina também entendeu que seria prejudicial ao clube e entrou em contato com a FGF para solicitar a alteração do horário. O vice-presidente de futebol do clube, Harlei Menezes, fez contato telefônico para solicitar a alteração.

A mudança será confirmada na noite desta quarta-feira (6), a mais de uma semana da realização da partida, e será publicada uma alteração no site oficial da CBF.