Esporte Copa do Brasil: goianos conhecem adversários na 1ª fase; confira os confrontos Quatro times do estado vão disputar o torneio eliminatório em 2022: Atlético, Goiás, Grêmio Anápolis e Vila Nova

Os representantes do futebol goiano na disputa da Copa do Brasil conheceram na tarde desta segunda-feira (17) os adversários que vão enfrentar na 1ª fase do torneio nacional. O sorteio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e definiu que o Atlético vai enfrentar o União-MT, o Goiás pega o Sousa-PB, o Grêmio Anápolis encara a Juazeirense-BA e o Vila Nova desafi...