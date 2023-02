Os três clubes goianos que disputam a Copa do Brasil em 2023 vão jogar a 1ª fase na segunda data disponível para a etapa, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. A CBF divulgou a tabela da 1ª fase. Na estreia, todos jogam fora de casa e têm a vantagem da classificação em caso de empate.

Veja as datas e horários:

Real Noroeste-ES x Vila Nova

28/fevereiro - 20 horas

Atlético-BA x Atlético-GO

1º/março - 19 horas

ASA-AL x Goiás

1º/março - 21h30

Na semana anterior, Goiás e Vila Nova vão jogar pela Copa Verde. O alviverde joga em casa no dia 22 de fevereiro, às 20 horas, contra o vencedor do confronto União-MT x Real Noroeste-ES. O Tigre recebe o vencedor de Luverdense-MT x Interporto no dia segunte, 23 de fevereiro, às 20h30.

A 1ª fase do Campeonato Goiano termina na próxima quarta-feira (15). Depois disso, todos os clubes terão pelo menos uma semana sem jogos. Uma semana depois, Goiás e Vila Nova jogam pela Copa Verde.

Leia também:

+ Trio da Série D está no caminho dos clubes goianos na Copa do Brasil

+ Gol de Richarlison na Copa do Catar é candidato ao Puskas

No fim de semana, 25 e 26 de fevereiro, começam as quartas de final do Goianão. É quando o Atlético-GO volta a atuar, depois de dez dias de período sem jogos. E, então, dias depois, virão as estreias dos três na Copa do Brasil.

Na Copa do Brasil, se avançarem, Atlético-GO será mandante, enquanto o Goiás e o Vila Nova seguirão como visitantes na segunda fase. O Dragão, se passar, pega Falcon-SE ou Volta Redonda-RJ. O time esmeraldino pode enfrentar Águia de Marabá-PA ou Botafogo-PB. Já oTigre, em caso de classificação, encara o classificado do confronto entre São Bernardo-SP e Náutico-PE.