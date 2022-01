Esporte Copa do Brasil: goianos vão conhecer início da caminhada Em sorteio de confrontos da 1ª fase, goianos conhecerão primeiros adversários

Os quatro representantes goianos na Copa do Brasil conhecerão, nesta segunda-feira (17), seus adversários na 1ª fase da Copa do Brasil, que terá sorteio em cerimônia na sede da CBF, no Rio, às 13 horas. Haverá transmissão ao vivo da CBF TV no YouTube. Grêmio Anápolis, Vila Nova e Atlético-GO se classificaram ao torneio pelo Campeonato Goiano. O Goiás foi incluído por me...