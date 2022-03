Esporte Copa do Brasil: Grêmio Anápolis depende de 1ª vitória no ano para avançar

Não dá mais para adiar. Se quiser passar da 1ª fase em sua primeira participação na Copa do Brasil, o Grêmio Anápolis, atual campeão goiano, terá de conquistar a primeira vitória na temporada de 2022. O desafio será contra a Juazeirense, da Bahia, às 20h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, nesta quarta-feira (2). Essa será a primeira partida do clube de Aná...