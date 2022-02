Esporte Copa do Brasil: Santos avança à 2ª fase; veja outros classificados Peixe venceu o Salgueiro por 3 a 0 com gols marcados por Ângelo, Vinicius Zanocelo e Rwan

O Santos venceu o Salgueiro por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (23), no estádio Cornélio de Barros, pela primeira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Ângelo, Vinicius Zanocelo e Rwan. Comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes, o time alvinegro está classificado para a segunda fase da competição nacional. O Santos tinha a vantagem do empate, mas ve...