Esporte Copa do Brasil: sorteio da 3ª fase tem chance de duelo histórico Goianos estão em potes diferentes na definição dos confrontos da 3ª fase e clássico estadual é possível. Times do Estado nunca se enfrentaram no torneio

Com a possibilidade de clássico goiano, a 3ª fase da Copa do Brasil terá confrontos definidos nesta segunda-feira (28) em sorteio na sede da CBF. Os três representantes goianos que seguem na disputa da competição vão conhecer, a partir das 15 horas, os adversários na próxima fase. Um duelo local é possível porque o Atlético-GO aparece no pote 1, enquanto a dupla Goiás ...