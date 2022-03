Esporte Copa do Brasil: técnico do Vila Nova se diz aliviado após classificação Higo Magalhães citou eliminações de times da Série B para explicar dificuldades encontradas pelo time colorado no duelo contra o Rio Branco-AC

Aliviado, foi assim que o técnico Higo Magalhães diz ter ficado após a classificação do Vila Nova à 2ª fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (2), o time colorado empatou sem gols com o Rio Branco-AC e avançou no torneio nacional para enfrentar o Guarani, fora de casa. Leia mais: meia diz que não adianta jogar bonito na Copa do Brasil “Bate um alí...