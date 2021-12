Esporte Copa do Brasil: vem aí um bicampeão Com larga vantagem para lado mineiro, Atlético-MG e Athletico-PR decidem título

O futebol brasileiro vai conhecer um novo bicampeão da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (15), a partir das 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Após golear em casa, no Mineirão, o Atlético-MG tenta sustentar sua grande vantagem diante do Athletico-PR. Com uma goleada por 4 a 0 no Mineirão, o Galo pode até ser goleado por três gols de diferença que enc...