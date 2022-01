Esporte Copa do Brasil: Vila Nova encara 3º rival acreano no torneio Conheça o adversário do Tigre na 1ª fase

Com discurso de respeito ao adversário, o Vila Nova celebrou o fato de ter uma logística mais acessível para enfrentar o Rio Branco, no Acre, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Com voos diretos, o time colorado não deve sofrer com desgaste de viagens longas. (Conheça o adversário do Vila Nova na 1ª fase no fim deste texto) Será a terceira vez na história que a equipe colorada desafia...