Esporte Copa do Brasil: volante pode ser novidade no Atlético-GO Dragão estreia no torneio nacional nesta quinta-feira (3), contra o União-MT, fora de casa e joga pelo empate para avançar à 2ª fase

O volante Gabriel Baralhas retornou aos treinos com bola no Atlético-GO e pode ser novidade no Dragão na estreia da Copa do Brasil, contra o União-MT, na próxima quinta-feira (3). O jogador de 23 anos ainda não estreou na temporada. Baralhas sofreu uma lesão muscular uma semana antes da estreia do Atlético no Campeonato Goiano, em janeiro, depois passou por uma ciru...