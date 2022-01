Esporte Copa do Mundo é obsessão, mas Neymar vira baixa frequente antes do Qatar Neymar terá 30 anos no Mundial do Qatar, que será disputado entre novembro e dezembro deste ano. Ele já declarou que há chances de ser sua última Copa

A série documental "Neymar: O Caos Perfeito" —que a Netflix lança nesta terça-feira (25)— dedica quase um capítulo inteiro de seus três à relação entre o jogador e a seleção brasileira. Uma das declarações de mais impacto do camisa 10 na produção é o tratamento de um título de Copa do Mundo como "obsessão" da carreira. "Meu sonho é ser campeão da Copa do Mundo", diz e...