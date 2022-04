A Seleção Brasileira conheceu nesta sexta-feira (1º) os primeiros adversários na Copa do Mundo, que será disputada no Catar. O Brasil, que busca o hexa, está no Grupo G do Mundial e vai estrear contra a Sérvia no dia 24 de novembro, quatro dias depois encara a Suíça na 2ª rodada e encerra a fase de grupos contra o Camarões no dia 2 de dezembro.

Na última edição do Mundial, brasileiros e suíços se enfrentaram na estreia de ambas as equipes e empataram em 1 a 1. Os sérvios também foram adversários dos brasileiros, e perderam para a seleção brasileira por 2 a 0.

O sorteio foi realizado nesta sexta-feira, no Centro de Exposições de Doha, no Catar. O evento contou com representantes das 32 seleções, dirigentes da Fifa, convidados, ex-jogadores como Zanetti (Argentina), Kaká (Brasil), Seedorf (Holanda) e Pirlo (Itália). O técnico Tite compareceu ao evento.

Atual campeã, a França está no Grupo D ao lado de Dinamarca, Tunísia e o vencedor de uma das três repescagens em aberto, no caso Peru x (Austrália x Emirados Árabes). Responsável pela queda do Brasil em 2018, a Bélgica ocupa o Grupo F com Canadá, Marrocos e Croácia.

A Argentina de Lionel Messi está no Grupo C com Árabia Saudita, México e Polônia. Portugal de Cristiano Ronaldo figura no Grupo H, ao lado de Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Confira os grupos da Copa do Mundo de 2022

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estado Unidos e País de Gales x (Escócia x Ucrânia)

Grupo C: Argentina, Árabia Saudita, México e Polônia

Grupo D: França, vencedor de Peru x (Austrália x Emirados Árabes), Dinamarca e Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica x Nova Zelândia, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul