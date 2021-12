Esporte Copa do Mundo de 2022 já tem 13 classificados; leia a lista Além do Qatar, país-sede, mundial tem 10 europeus e 2 sul-americanos assegurados no sorteio dos grupos

A Copa do Mundo de 2022, no Qatar, começa em 21 de novembro de 2022. Com o chegada do novo ano, inicia-se também a contagem regressiva para a principal competição do esporte mais popular do mundo. Em termos de importância, a Copa só rivaliza com os Jogos Olímpicos de Verão. Em um mundo normal, sem pandemia, as 32 seleções participantes já estariam definidas. Nas úl...