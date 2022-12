Oito seleções seguem vivas na busca pelo cobiçado troféu da Copa do Mundo. Com as classificações de Marrocos e Portugal na terça (6), foi definido o último confronto das quartas de final. A próxima fase eliminatória do Mundial do Catar terá zebra querendo aprontar, duelo de campeões mundiais e o Brasil encarando novamente um europeu nas quartas.

Os jogos das quartas de final serão disputados na sexta-feira (9) e sábado (10), com duas decisões em cada dia.

Brasil e Croácia abrem a próxima fase da Copa do Catar, às 12 horas, na sexta (9). No mesmo dia, às 16 horas, Holanda e Argentina reeditam a decisão de 1978. Uma partida da fase semifinal será definida com os vencedores deste confronto.

No sábado (10), o surpreendente Marrocos tenta se tornar a primeira seleção africana a avançar à semifinal da Copa do Mundo. A partir das 12 horas, os marroquinos encaram Portugal por vaga na semifinal. Mais tarde, às 16 horas, Inglaterra e França medem forças no embate entre gigantes europeias.

Oitavas de final

Para oito seleções seguirem vivas na Copa do Catar, oito tiveram de dizer adeus. Nas oitavas de final, Estados Unidos, Senegal, Polônia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Espanha e Suíça se despediram do Mundial.

Na Copa das zebras, os principais favoritos, Brasil, Argentina e França, por exemplo, não passaram por tantas dificuldades e seguem vivos no Mundial. A surpreendente classificação foi a da seleção de Marrocos.

Com estratégia defensiva bem executada durante tempo regulamentar e prorrogação, os marroquinos bateram a Espanha por 3 a 0, nos pênaltis, com grande atuação do goleiro Bono, que defendeu duas cobranças do time europeu. Nos demais jogos das oitavas de final, todos os times considerados favoritos avançaram.

Marrocos x Portugal

Marrocos é apenas a quarta seleção africana que avança às quartas de final da Copa do Mundo na história e tenta se tornar a primeira que vai à semifinal. Em 1990, Camarões perdeu para a Inglaterra na prorrogação. Em 2002, Senegal foi eliminada pela Turquia no gol de ouro. Já em 2010, Gana caiu para o Uruguai nos pênaltis.

Em busca do primeiro título de Copa, Portugal chega às quartas após boa atuação nas oitavas - venceu a Suíça com tranquilidade. Os holofotes, no entanto, foram divididos com o banco de reservas, onde Cristiano Ronaldo estava. O craque lusitano começou o jogo no banco e sua presença no time titular contra Marrocos se tornou uma dúvida.

Brasil x Croácia

A busca pelo hexa tem a Croácia como próximo desafio para a seleção brasileira. No estádio Cidade da Educação, que se despede do Mundial, a equipe comandada pelo técnico Tite tenta acabar com a sequência negativa em Copas contra times europeus nos duelos eliminatórios. Nas últimas quatro Copas, o Brasil caiu para França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014) e Bélgica (2018).

Atual vice-campeã, a Croácia terá de se superar para bater o Brasil. Os croatas jogaram todos os jogos desta Copa com o time considerado titular e chegam para o confronto após uma disputa de pênaltis contra o Japão. Com meio-campo talentoso e experiente, a equipe tenta repetir o feito de 2018 quando chegou à decisão mundial.

Holanda x Argentina

Um dos duelos mais pesados das quartas da Copa do Mundo é o confronto entre Argentina e Holanda. Na década de 1970, as seleções fizeram duelos marcantes, incluindo a decisão mundial de 1978, em que os hermanos bateram os holandeses por 3 a 1, com show de Mário Kempes, autor de dois gols.

Na atual edição, Lionel Messi vive grande fase e tenta conquistar o inédito título para ele em sua última Copa. O craque terá, porém, de liderar a Argentina contra a forte seleção holandesa, que tem nomes como Memphis Depay e Gakpo em bons momentos no Catar.

Inglaterra x França

O único confronto entre times europeus das quartas será um grande jogo entre Inglaterra e França, que têm rivalidade que transcende o futebol. Enquanto britânicos buscam o segundo título no Catar e acabar com o jejum que perdura desde 1966, os franceses são os atuais campeões e querem o tri.

Em campo, uma reunião de craques. Mbappé, Griezmann, Kane e Bellingham são alguns exemplos de jogadores que podem decidir o jogo com um toque, uma finalização, e devem ser os responsáveis por um grande duelo no estádio Al Bayt.

