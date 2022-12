Em dia decisivo para a definição da equipe que enfrenta a Coreia do Sul na segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira tenta superar as dificuldades vindas do departamento médico para se reerguer na competição. Uma boa notícia foi o retorno de Neymar. O craque, neste sábado (3), treinou com bola pela primeira vez e mostrou desenvoltura, com boa movimentação, chutes e até brincadeiras.

O treino não pôde ser acompanhado pela imprensa, mas a Confederação Brasileira de Futebol divulgou imagens da sessão e fez questão de focar algumas das cenas no astro principal da equipe.

O capitão da equipe Thiago Silva deixou uma ponta de esperança em relação aos retornos dos companheiros para o duelo no Estádio 974, em Doha. O zagueiro, no entanto, alertou que Neymar não deve estar 100% recuperado quando sua volta for aprovada. “Acho que dor ele vai ter, faz parte. Já tive esse tipo de lesão,se tudo for bem, como está planejado, a esperança é de que ele esteja à disposição, porém deixo essa pro Tite e pro médico”, destacou.

Após a confirmação das lesões do atacante Gabriel Jesus e do lateral esquerdo Alex Teles, o desafio agora é ter em campo os que haviam se lesionado em rodadas anteriores: os laterais Danilo e Alex Sandro, mas, principalmente, o atacante Neymar.

Em seu quarto mundial, Thiago Silva deixou claro que é preciso ter uma postura diferente a partir de agora, sobretudo após a derrota diante de Camarões, por 1 a 0, no fechamento da fase de grupos da Copa do Mundo. “A partir de agora não podemos mais errar, agora pra gente é mata, não é mata-mata. Só podemos matar agora”, comentou o defensor de 38 anos.

Líder do elenco, o zagueiro lamentou as lesões de seus companheiros durante o Mundial, sobretudo o caso do lateral esquerdo Alex Teles, que sofreu uma lesão no joelho direito que pode levá-lo à mesa de cirurgia. “É bem complicado. É uma situação que nos deixa bem triste. Estive com o Alex Teles e ele está bem triste. Ficamos tristes com esta situação. O jogador conhece a dor que está sentido.”

Coreia do Sul

Sobre a Coreia do Sul, o capitão verde-amarelo diz que não deve ser levado em conta o resultado do último amistoso entre os dois países - em 2 de junho passado o Brasil goleou os sul-coreanos por 5 a 1. “Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar, apesar do resultado do amistoso ter sido um placar muito elástico, não refletiu exatamente o que foi o jogo”, disse o jogador.

“A Coreia do Sul não vai se meter lá atrás e ficar explorando contra-ataques. É uma escola que, tecnicamente, é muito ofensiva. Espero um jogo aberto, bonito e que no final a gente volte a vencer, mas não será nada fácil”, complementou o atleta sobre o jogo desta segunda-feira, às 16 horas (de Brasília).