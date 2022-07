Esporte Copa do Mundo no Catar terá tecnologia de impedimento semiautomático O mecanismo a ser utilizado na Copa do Mundo promete reduzir a checagem da posição dos jogadores em lances de impedimento

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (1) que a Copa do Mundo no Catar, a partir de 21 de novembro, terá uma nova tecnologia para tornar a marcação de impedimentos mais rápida e eficientes. Chamado de "impedimentos semiautomáticos", o mecanismo promete reduzir a checagem da posição dos jogadores. De acordo com a entidade, atualmente o VAR (árbitro de vídeo) leva, em méd...