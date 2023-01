O Goiás vai enfrentar o Novorizontino (SP) nas oitavas de final da Copa São Paulo. O adversário foi definido poucas depois de o alviverde se classificar para a próxima fase da competição de base, neste sábado (14).

Depois de o Goiás vencer o Fluminense por 2 a 1, com dois gols do zagueiro Mina, o Novorizontino eliminou o Coritiba, nos pênaltis - empate sem gols no tempo normal e 4 a 3 nas penalidades, em jogo disputado em Guarulhos.

O clube esmeraldino se classificou em Guaratinguetá e atinge a sua melhor campanha desde o vice-campeonato de 2013, que é a melhor campanha do clube esmeraldino e de um time goiano na história da Copinha. O time alcançou essa fase também em 2015, 2018 e 2020.

Leia também:

+ Goiás elimina Fluminense e está nas oitavas de final da Copa São Paulo