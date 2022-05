Esporte Copa Truck celebra 5 anos de existência em Goiânia Ingressos para a 4ª etapa, que será disputada entre os dias 3 e 5 de junho, estão à venda com valores que variam de 20 a 380 reais

A Copa Truck retorna a Goiânia em 2022, local onde teve a primeira corrida da história da categoria há 5 anos. A 4ª etapa da atual temporada da competição nacional será disputada no Autódromo Ayrton Senna, entre os dias 3 e 5 de junho. A principal novidade é que dois caminhões a mais estarão no grid que já conta com 12 veículos. Os ingressos para a etapa estão à venda, com cinco opções para o público: gramado (40 reais, in...