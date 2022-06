Esporte Copa Truck: Giaffone e Cirino vencem provas na etapa de Goiânia Provas acirradas marcaram a 4ª etapa da Copa Truck realizada neste domingo (5) no Autódromo de Goiânia

Felipe Giaffone e Wellington Cirino foram os grandes vencedores da 4ª etapa da Copa Truck, disputada no Autódromo de Goiânia neste fim de semana. Após conquistar a pole position no sábado (4), o piloto paulista Felipe Giaffone, de 47 anos, subiu no ponto mais alto do pódio após confirmar favoritismo e vencer a primeira prova com seu Iveco. Giaffone foi seguid...