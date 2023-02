A Copa Verde chega à sua 10ª edição em 2023, e o futebol goiano ainda persegue a primeira conquista da taça. Os clubes do Estado, que estreiam nesta semana, ainda não conseguiram confirmar o favoritismo e viram os nove títulos distribuídos entre equipes de Distrito Federal, Mato Grosso e Pará. Nesta temporada, a competição ganhou uma pitada extra de tempero por causa da mudança nos critérios de classificação para a Copa do Brasil.

A competição regional conta com clubes das regiões Centro-Oeste e Norte, além do Espírito Santo. Nesta configuração, a Federação Goiana de Futebol (FGF) aparece como a mais bem colocada no ranking da CBF em comparação aos outros estados que têm representantes - está na 7ª posição. Na sequência, aparecem Mato Grosso (12º) e Pará (13º). Além desses centros, as outras nove federações com participantes na Copa Verde estão nas últimas posições do ranking de federações da CBF.

Em 2023, os representantes goianos na Copa Verde serão Goiás e Vila Nova. Os dois clubes são os goianos que mais vezes apareceram na competição regional.

O Tigre está em sua quinta participação no torneio e chega na condição de vice-campeão das duas últimas edições.

O Goiás está na terceira aparição na Copa Verde e tem como melhor campanha a semifinal de 2019.

22/2 - quarta-feira - 20h

Goiás x União Rondonópolis

Local: Serrinha

23/2 - quinta-feira - 20h30

Vila Nova x Luverdense

Local: OBA

Além de Goiás e Vila Nova, o Atlético-GO jogou a competição uma vez (2019), a Aparecidense disputou duas edições (2016 e 2020), e o Iporá jogou em 2019.

Se em outras edições houve desistência de participação ou interesse secundário na disputa da Copa Verde, o cenário será um pouco diferente em 2023. A conquista é um caminho para a Copa do Brasil de 2024, com classificação direta para a 3ª fase da competição nacional e a garantia de uma cota de participação mais generosa.

A competição ganha relevância porque, a partir desta temporada, a classificação para a Copa do Brasil para os goianos se dará exclusivamente para os três melhores colocados no Campeonato Goiano. A CBF aboliu a distribuição de vagas para a Copa do Brasil via seu Ranking Nacional de Clubes.

Ou seja, um tropeço de Goiás ou Vila Nova nas quartas de final do Campeonato Goiano vai fazer com que a Copa Verde passe a ser o único caminho para a Copa do Brasil de 2024. Para isso, os clubes goianos precisam avançar na 2ª fase do regional, que vai ser realizada entre os dois jogos das quartas de final da disputa estadual.

Em 2022, o Goiás utilizou como base para a disputa da Copa Verde sua equipe sub-20. Na ocasião, o time foi comandado pelo técnico Célio Lúcio, do time sub-20 do Goiás. O time esmeraldino acabou eliminado logo na estreia pelo Real Noroeste-ES em pleno Estádio Hailé Pinheiro.

Para a atual temporada, o Goiás deve utilizar uma formação mais recheada de jogadores do elenco profissional e terá à beira do gramado o técnico Guto Ferreira.

O Vila Nova também não deve medir muitos esforços para seguir na Copa Verde. O time colorado inicia mais uma campanha na competição regional com a experiência de ter atingido a final nas duas últimas edições, embora tenha perdido o título duas vezes em disputa por pênaltis - para o Remo em 2021 e para o Paysandu em 2022.

Antes da Copa Verde, o futebol goiano participava da extinta Copa Centro-Oeste. O torneio foi disputado entre 1999 e 2002. O Cruzeiro se sagrou campeão da primeira edição ao bater o Vila Nova na final, enquanto o Goiás aparece como o maior campeão da competição ao faturar as edições de 2000, 2001 e 2002. Outro goiano participante da Copa Centro-Oeste foi a Anapolina, que disputou a competição em 2000.