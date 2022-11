Diferente das últimas temporadas, a Copa Verde 2023 será disputada nos primeiro semestre do próximo ano. O torneio, que nunca teve um campeão do futebol goiano, começará no dia 18 de fevereiro e definirá o campeão nos dias 19 de abril e 3 de maio. A CBF definiu que o torneio regional terá 24 participantes e incluiu quatro do futebol goiano: Atlético-GO, Goiás, Vila Nova e Aparecidense.

Os clubes terão até o início da tarde de sexta-feira (25) para confirmarem a presença junto à CBF. O Atlético-GO já falou que não vai disputar.

O Vila Nova foi o vice-campeão seguido nos dois últimos anos (2021 e 2022) da competição, perdendo as finais nos pênaltis para os paraenses Remo e Paysandu.

O Atlético-GO não disputa novamente o torneio regional, como fez nos dois últimos anos - o Dragão participou em 2020, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Brasilense-DF, campeão da Copa Verde.

"Não temos elenco para jogar a competição. Ela não é atraente do ponto de vista financeiro", justificou na noite desta terça-feira (22) o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, explicando que o Dragão terá jogos, no mesmo período, do Goianão e das fases iniciais da Copa do Brasil.

Pelos critérios da CBF, em caso de desistência, outro clube terá de ser indicado pela federação a qual está filiado conforme critérios técnicos.

Na 1ª e 2ª fases, o formato de disputa prevê jogo único para definição dos times classificados. Na fase inicial, com jogos no dia 18 de fevereiro, jogam os 16 clubes que não estejam entre as melhores colocadas no Ranking Nacional dos Clubes (RNC) da CBF.

Atlético-GO, Goiás, Vila Nova, Cuiabá-MT, Remo, Paysandu, Manaus e Brasiliense só entrariam na etapa seguinte (2ª fase), também em partida única, com datas no final de fevereiro e início de março.

Este grupo de oito enfrentam os oito classificados da 1ª fase. As quartas de final, semifinal e final, haverá partidas de ida e volta, até a definição do campeão.

