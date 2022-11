O Vila Nova vendeu 5.200 ingressos para a final da Copa Verde contra o Paysandu, que será disputada no próximo sábado (19), às 19 horas, no Estádio Serra Dourada.

Essa é a parcial de venda até a tarde desta quarta-feira (16). O clube ainda espera um maior volume de busca por bilhetes nos dias mais próximos ao jogo.

Será o último jogo do Vila Nova na temporada, e a diretoria do Tigre está se movimentando para estimular o torcedor a lotar o Serra Dourada. O objetivo é colocar um público de 40 mil torcedores no estádio para acompanhar a partida que pode dar um título ao time colorado.

Os ingressos para a final custam R$ 40 (inteira) na arquibancada, R$ 80 (inteira) nas cadeiras e R$ 150 (inteira) no setor de visitantes. Os bilhetes podem ser adquiridos, de forma antecipada na loja Nação Colorada (no OBA), a loja Empório Bebidas da Avenida T-9, o Tio Bák Noroeste ou pelo site do clube.

Torcedores com a camisa do Vila Nova pagam meia.

