Esporte Copinha 2022: Aparecidense encara o Taubaté-SP em jogo decisivo Em sua estreia no torneio, Camaleão precisa pontuar contra os paulistas para evitar eliminação na 2ª rodada do Grupo 14

A Aparecidense faz jogo decisivo nesta quinta-feira (6) diante do Taubaté-SP, no estádio Joaquim de Morais Filho em Taubaté, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sua estreia na Copinha, o Camaleão precisa vencer o time paulista para evitar eliminação precoce e seguir com chance de avançar à fase eliminatória pelo Grupo 14. O duelo será disputado a partir da...