Esporte Copinha 2022: Atlético-GO e Vila Nova estreiam no torneio

O Vila Nova estreia nesta terça-feira (4), às 15h15, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo será no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi (SP), contra a Aquidauanense-MS. O adversário vilanovense manteve a base que disputou a Copa Verde 2021, na qual foi eliminado durante as quartas de final pelo time principal do Vila - vitórias de 1 a 0 e 7 a 0. Nas projeções dos co...