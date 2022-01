Líder do Grupo 2 com três pontos, o Vila Nova entra em campo nesta sexta-feira (7), a partir das 15h15, com a primeira chance de confirmar classificação à fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tigre desafia o Guarani, pela 2ª rodada da Copinha, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP.

Para avançar de fase com uma rodada de antecedência, basta ao Vila Nova vencer o time bugrino no interior de São Paulo. Se empatar ou perder, não garante a classificação, mas seguirá vivo na disputa para a última rodada. No outro jogo da chave, o Tanabi/SP enfrenta o Aquidauanense/MS, a partir das 13 horas.

“Tem de ter sabedoria, paciência e ser ousado para buscar essa classificação o quanto antes e tirar um peso das costas. Deixar (para confirmar a classificação) para a última rodada fica mais pesado, o jogo fica mais complicado. Esse jogo (contra o Guarani) é para entrarmos concentrados e sairmos com a classificação”, afirmou o técnico Kássio Fernando, que não possui desfalques para a partida e pode repetir a formação titular que venceu o Aquidauanense/MS na estreia da Copinha por 2 a 0.

“A vitória na estreia foi importante, mas ainda podemos melhorar muitas coisas. Ainda não foi a partida que esperamos da nossa equipe, temos talento para mais. (Contra o Guarani) Vai ser um jogo difícil, a concentração tem de estar alta para mostrarmos, com nosso talento, que podemos fazer um grande jogo”, salientou o treinador vilanovense, que como jogador foi vice-campeão da Copinha em 2010 quando atuava pelo Santos.