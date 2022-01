O Vila Nova tem confronto direto nesta segunda-feira (10) por vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tigre desafia o Tanabi-SP, equipe da cidade-sede do Grupo 2, e entra em campo com dois cenários para avançar aos duelos eliminatórios. A partida será disputada no estádio Alberto Victolo, a partir das 15h15.

Se vencer, o Vila Nova chegará aos seis pontos, vai ultrapassar o próprio Tanabi na classificação do Grupo 2 e garantirá a vaga na próxima fase da Copinha. Uma classificação com empate também é possível, desde que o Guarani seja derrotado pelo Aquidauanense-MS, que está eliminado da competição. Uma derrota do Tigre decreta a eliminação da equipe goiana na fase de grupos.

Caso avance de fase, o Vila Nova vai enfrentar os classificados do Grupo 1 na 2ª fase da Copinha. A chave tem três times na disputa das duas vagas: Votuporanguense-SP, líder com 6 pontos, o Bahia, vice-líder com 4 pontos, e o Atlético-MG, 3º colocado com 1 ponto.

Para a decisão desta segunda-feira, o técnico Kássio Fernando não conta com o lateral Emerson, que foi expulso na derrota (3 a 2) para o Guarani. O provável substituto é Rian, que é irmão do volante Dudu, que estava no time principal do Vila Nova e deixou a equipe neste ano para jogar no futebol japonês.