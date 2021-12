Esporte Copinha 2022: Vila Nova quer manter o bom momento na base Time colorado chegou em três decisões na base na última temporada e deseja manter a retomada na principal competição de base do país

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vila Nova quer manter o bom momento que a base colorada vive desde a temporada de 2020. O objetivo no retorno da Copinha é avançar à fase eliminatória, mas também observar jogadores que possam vir a ser aproveitados no Goianão 2022. Será a 22ª disputa da Copinha do Tigre.Na competição, o Vial Nova está no Grupo 2, com Tanabi (time da...