Esporte Copinha: aos 19 anos, atacante do Vila Nova já é referência para colegas

A trajetória de Guilherme Pires no time profissional do Vila Nova não poderia ter começado de modo melhor para o atacante de 19 anos. Quatro minutos em campo, um toque para domínio e outro para finalizar no canto esquerdo do goleiro Yuri, do Rio Branco VN-ES: gol! Agora, o jovem tentará manter a boa fase na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.O jogador é um dos a...