Esporte Copinha: Atlético-GO empata sem gols, garante 1º lugar na chave e espera adversário Equipe rubro-negra se classificou com sete pontos - duas vitórias e um empate. Adversário sairá do Grupo 2, em Água Santa-SP, que será decidido na tarde desta terça-feira (11)

O Atlético-GO fechou a 1ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior invicto e em 1º lugar no Grupo 27. Na tarde desta segunda-feira (10), o Dragão empatou de 0 a 0 diante do Mauá, no Estádio Pedro Benedetti, na cidade de Mauá-SP. As duas equipes garantiram a classificação à 2ª etapa do torneio, que terá jogos eliminatórios - caso termine empatado, a partida será decidida n...