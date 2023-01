O Atlético-GO fechou a 1ª fase da Copa São Paulo com vitória, classificação em 1º lugar e campanha invicta no torneio. Na noite desta terça-feira (10), o Dragão venceu por 1 a 0 o Sampaio Corrêa-MA, em jogo disputado no Estádio João Mendes de Athayde, em São José do Rio Preto-SP.

O gol do time atleticano foi marcado aos 5 minutos do primeiro tempo pelo atacante Daniel.

Na etapa seguinte do torneio, o Dragão decide contra a Juazeirense-BA, nesta quinta-feira (12), na partida que deve ser disputada no mesmo local.

A vitória deixou o Atlético-GO com 7 pontos, com duas vitórias e um empate no Grupo 4 . O Dragão e o Sampaio Corrêa jogaram classificados antecipadamente, mas com objetivo de não enfrentarem o Palmeiras na 2ª fase.

Mesmo com a expulsão do volante Gustavo no primeiro tempo, o Dragão conseguiu segurar a vantagem. A equipe do Atlético-GO atuou com PH: Araújo, Renan Cosenza, Douglas, Guilherme; Gustavo, Caleb (Samuel), Vinicius; Marquinhos (João Pedro), Daniel (Keven), Jesus.