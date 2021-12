Esporte Copinha: Atlético-GO vai lançar apostas do time sub-17

O Atlético-GO terá uma formação quase completa do time sub-17 para a disputa da Copa São Paulo de Futebol e possui algumas promessas no elenco que aumentam a confiança do clube em superar a campanha de 2020, quando parou na 3ª fase. Foi o melhor registro do Dragão na maior competição de base do país, feito que espera melhorar no retorno do torneio em 2022, após não ter si...