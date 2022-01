De virada, como na estreia, o Atlético-GO conquistou a segunda vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais do que isso, garantiu a classificação à próxima fase do torneio após golear o Grêmio Mauaense-SP por 4 a 1, na tarde desta sexta-feira (7), em Mauá, no Estádio Pedro Benedetti.

A equipe atleticana chega a seis pontos no Grupo 27, tem 100% de aproveitamento e só pode ser ultrapassado pelo Mauá-SP, que tem quatro pontos. Os dois times definem a liderança da chave na segunda-feira (10), às 15h15.

O Dragão não teve um bom início de partida. Começou atrás no placar, com gol do time local marcado por Danilo, aos 4 minutos do primeiro tempo. Porém, o time rubro-negro se ajustou e chegou ao empate em gol de cabeça de Jean Carlos, aos 13 minutos.

A virada, e a vitória, foram alcançadas no segundo tempo. O gol da virada foi do artilheiro do time no torneio, o atacante Daniel. De fora da área, Daniel acertou belo chute, no ângulo - 2 a 1, aos 30 minutos. João Lucas ampliou aos 36 minutos e Diego fechou a goleada aos 48 minutos.