O Goiás embarca para sua 32ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o objetivo de apagar a má impressão deixada em sua última participação e para medir os reflexos de um ano de reformulação em suas categorias de base. O time esmeraldino quer voltar a trilhar um caminho longo na competição dez anos após seu melhor resultado na Copinha, o vice-campeonato diante do Santos em 2013.

(Confira, no fim do texto, histórico do Goiás na Copa São Paulo e tabela de jogos do grupo)

A eliminação na fase de grupos em 2022 provocou uma transformação nas categorias de base do Goiás. O clube trocou diretores, técnicos e muitos jogadores para ter de volta o protagonismo na formação de atletas no futebol goiano. O projeto está nas mãos de Eduardo Pinheiro, que assumiu em fevereiro de 2022 e fez mudanças não apenas de treinadores e atletas, mas também nos processos do dia a dia para otimizar captação e desenvolvimento de jogadores e, não menos importante, buscar resultados.

No primeiro ano de projeto, os resultados foram tímidos, com a conquista do Campeonato Goiano sub-15. No entanto, internamente há a visão de que o terreno tem sido bem preparado para a busca de resultados nos próximos anos.

O primeiro teste de fogo é a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que recebe holofotes no mês de janeiro.

Após um período sob o comando do técnico Célio Lúcio, a equipe sub-20 do Goiás está nas mãos de Mário Henrique. O treinador liderava o time sub-17 e “subiu” de categoria para ficar à frente do sub-20.

Para a disputa da Copinha, o Goiás enviou uma lista de convocados para a Federação Paulista de Futebol com nomes de jogadores de idades variadas.

Dos 30 nomes listados, apenas dois jogadores são nascidos em 2002 e têm a idade máxima permitida na edição de 2023. O regulamento específico da competição aponta como idade mínima a dos jogadores nascidos em 2007.

O caçula da delegação esmeraldina no interior paulista será Halerrandrio, nascido em 2006 e que está apenas um ano à frente do mínimo permitido. A faixa etária que vai predominar na lista do Goiás nesta Copinha é a de jogadores nascidos em 2004, com 16 nomes.

O Goiás embarca em Goiânia com o objetivo de repetir a dose de dez anos atrás e chegar à final, embora entenda ser um caminho difícil, pois a tabela prevê a possibilidade de cruzamentos com times tradicionalmente fortes nas categorias de base, como Fluminense e Corinthians.

“Nós vamos buscar chegar à final, mas é obrigação chegar até a 3ª fase, em que nosso adversário provavelmente será o Fluminense”, apontou o diretor Eduardo Pinheiro.

Para atingir esse objetivo, o Goiás contará com a experiência do atacante Pedro Junqueira, de 18 anos. Na última temporada, o destaque esmeraldino esteve integrado ao time profissional do Goiás e participou de 14 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro.

O Goiás vai jogar Pedro Junqueira na vitrine da Copa São Paulo, competição que o atacante vai disputar pela primeira vez. O jogador tem contrato até 2025 com o clube esmeraldino.

Na Série A, nos jogos em que atuou, ganhou boa rodagem, apesar de não ter sido titular. Em termos de desempenho ofensivo, conseguiu dar uma assistência que ajudou a garantir ao Goiás o empate por 3 a 3 com o São Paulo no Morumbi. O jovem atacante fez a descida pelo lado direito do ataque e cruzou para o gol de Pedro Raul, aos 46 minutos do segundo tempo, quando estava 3 a 2 para o time da casa.

Outro jogador que tem boa experiência no profissional é o lateral esquerdo Juan Tavares, que também disputou partidas com o elenco principal em 2022.

Quem pode ganhar espaço na Copinha é o atacante Válber Júnior. Filho do meia Válber, ex-Goiás, o jogador é reserva do time esmeraldino, mas tem se destacado nos amistosos preparatórios. “Nos amistosos que fizemos pré-Copinha, fez quatro gols, sendo três contra o Cerrado e um contra a Aparecidense”, disse Eduardo Pinheiro.

Além da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time sub-20 do Goiás terá um calendário recheado no primeiro semestre. A equipe será base do elenco esmeraldino na disputa da Copa Verde, que começa para o Goiás no fim de fevereiro. O time goiano também participará do Campeonato Brasileiro sub-20, que tem início no dia 1º de março.