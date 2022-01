Esporte Copinha: em campo encharcado, Aparecidense busca empate com Taubaté Camaleão conquista primeiro ponto na Copinha e segue vivo na competição

A Aparecidense conquistou seu primeiro ponto na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Camaleão buscou o empate com o Taubaté-SP, por 1 a 1, na tarde desta quinta-feira (6), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP). Com o resultado, a equipe de Aparecida de Goiânia permanece na 3ª colocação do Grupo 14. A Aparecidense segue com chances de classificação e agua...