Esporte Copinha: estreante, Aparecidense é primeiro time goiano a estrear

A Aparecidense, único time goiano estreante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, será a primeira equipe do estado a estrear na competição. O time de Aparecida de Goiânia enfrenta, nesta segunda-feira (3), no segundo dia de competição, o Botafogo, às 15h15, em Taubaté, sede do Grupo 14 do torneio.O desafio não é fácil. O Botafogo inscreveu jogadores que tiveram experiência ...