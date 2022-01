O Goiás empatou sem gols com o Botafogo-SP, neste sábado (8), assumiu a liderança do Grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e depende apenas de si para avançar à próxima fase. O alviverde vai precisar apenas de um empate para se classificar.

Com 4 pontos, o Goiás é o líder da chave - venceu o Iape na estreia por 2 a 0. Desportivo Brasil e Iape são 2º e 3º colocados, respectivamente, com 3 pontos cada. O Botafogo-SP é o lanterna, com 1 ponto apenas. Todos têm chance de avançar à próxima fase.

Com suas principais jogadas baseadas na bola parada e nos contra-ataques, o Goiás incomodou o Botafogo-SP, mas acabou mais pressionado pelo adversário, contando com boas intervenções do goleiro Luís Felipe.

Na 3ª e última rodada da 1ª fase, o Goiás enfrenta o Desportivo Brasil, terça-feira (11), às 15h15. Antes, às 13 horas, Iape e Botafogo-SP duelam.