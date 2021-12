Esporte Copinha: jovem quer ser visto para estar na promissora temporada da Aparecidense

A Aparecidense disputará sua primeira edição de Copa São Paulo de Futebol Júnior e vai levar um atacante que tem nome de craque. Trata-se de Matheus Rooney, de 19 anos, que foi o artilheiro da equipe no Campeonato Goiano sub-20. A alcunha não é nome de batismo, mas um apelido que ele carrega com orgulho desde os 9 anos. O jogador do Camaleão quer aproveitar a vitrine da Co...